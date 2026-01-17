Dagli inviati Funaro e Perini al Viola Park: le istituzioni fiorentine a fianco al dg Ferrari

Al Viola Park si stanno giocando le gare del settore giovanile e della femminile, con la Fiorentina che ha scelto di non fermare le proprie attività e di scendere in campo con tutte le sue squadre per onorare la scomparsa di Rocco Commisso. Così il centro sportivo di Bagno a Ripoli, voluto fortemente dal patron viola andatosene stanotte, hanno fatto la loro presenza anche le istituzioni fiorentine: in particolare, a seguire le gare di oggi accanto al dg Alessandro Ferrari, è spuntata la sindaca di Firenze, Sara Funaro, e l'Assessora allo Sport, Letizia Perini.

Entrambe, in mattinata, da Palazzo Vecchio avevano parlato di fronte alla stampa presente per commemorare la scomparsa di Commisso. Leggi anche: La sindaca Funaro: "Commisso schietto e diretto, si è dedicato anima e corpo alla Fiorentina"; e Ass. Perini: "Domani stringiamoci insieme attorno alla maglia viola in ricordo di Rocco"