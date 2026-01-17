Com'è l'organigramma della Fiorentina ora? Stephan è Chief-executive officer
Rocco Commisso non c'è più e questo ha per forza di cose delle ricadute anche sulla società ACF Fiorentina, in attesa di capire quali saranno le disposizioni per il ricordo del presidente scomparso nella notte negli Stati Uniti. Ma come funziona l'organigramma del club? Il board (il Consiglio di Amministrazione) della Fiorentina prevede che sia Mark Stephan, Chief-Executive Officer, a prendere il comando facendo le veci del presidente in queste drammatiche ore, con il supporto del General Manager Alessandro Ferrari.
L'altro membro del board viola è Joseph Commisso, figlio del presidente, con il ruolo di Member of the Board of directors. Poi c'è la moglie, Catherine Commisso, senza un ruolo definito ma con un ruolo centrale nell'organizzazione gigliata.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati