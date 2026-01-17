FirenzeViola Ciao Presidente

La notizia arrivata nella notte della scomparsa di Rocco Commisso lascia Firenze, gli appassionati di calcio, gli amanti della Fiorentina senza parole. Che il presidente avesse problemi di salute era qualcosa che un po' tutti avevano capito, che il club viola potesse perdere la sua figura di riferimento e quale futuro la può attendere oggi sono domande che passano in secondo piano, in questo momento, certamente secondarie rispetto al presente,

La storia tra Commisso e Firenze era nata in un giorno di festa, un'accoglienza al Franchi che sembrava segnare l'inizio di una nuova era, e anche se i risultati non hanno portato la Fiorentina dove tutti si auguravano la sua presidenza è sempre stata contraddistinta dalla passione. Una passione espressa in vari modi, talvolta anche molto poco ortodossi, ma che Commisso ha sempre voluto rilanciare anche nei momenti più difficili.

L'ultimo anno, le promozioni interne, il silenzio e gli interventi sempre più diradati raccontavano di un uomo che non poteva più seguire quotidianamente le vicende viola, ma l'arrivo di Paratici resta l'ultimo tentativo di rilanciare il suo progetto. Un ultimo intervento che segna un punto di rottura nella storia della Fiorentina che adesso attende nuovi sviluppi. Ci sarà tempo per capire cosa attende il mondo viola nell'anno del centenario, di certo oggi conta solo il presente, e il ricordo di un uomo che ha scritto il proprio nome nella storia della Fiorentina.

Ciao Presidente