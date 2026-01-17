Social
Fagioli piange la scomparsa di Commisso sui social con alcune emoji
FirenzeViola.it
Tra le prime reazioni alla morte di Rocco Commisso, annunciata nella notte dalla Fiorentina attraverso un comunicato, c'è stata quella di Nicolò Fagioli, centrocampista viola. Il classe 2001 sul proprio profilo Instagram ha ricondiviso l'immagine e la notizia della scomparsa di Commisso mettendo a corredo una serie di emoji per esprimere il suo cordoglio. Ecco l'imm
Pubblicità
News
FirenzeViolaUna vita nel calcio: Commisso dal centrocampo della Columbia alla guida della Fiorentinadi Andrea Giannattasio
Le più lette
Copertina
Alberto PolverosiItaliano lascia ancora gli spazi e Kean può far male al Bologna. Attenzione però al rapido recupero-palla dei rossoblù. La Fiorentina non può permettersi una sconfitta
Luca CalamaiLe cose che chiedo a Paratici per oggi e per il futuro. Maldini e Rugani sarebbero un usato sicuro. Coppa Italia e Conference opzioni da vivere senza troppe pressioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com