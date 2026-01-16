FirenzeViola Conference, c'è lo Jagiellonia Białystok: sorpresa dall’Est per la Viola

La Fiorentina ha pescato lo Jagiellonia Białystok ai playoff di UEFA Conference League, Vanoli e la sua squadra dovranno dunque volare in Polonia per la partita d'andata prevista per il 19 febbraio (il ritorno il 26 al Franchi). Il club polacco sta emergendo negli ultimi anni come una presenza solida nelle competizioni europee, con risultati sorprendenti anche in patria dove lotta sempre per il titolo e dove nel 2024 ha conquistato il primo titolo nazionale.

Una realtà in crescita nel calcio polacco

Fondata nel 1920 e con sede a Białystok, nel nord-est della Polonia, lo Jagiellonia è diventata una delle principali squadre dell’Ekstraklasa, la massima divisione polacca. Pur non avendo la storia di colossi europei, negli ultimi anni il club si è consolidato stabilmente nelle posizioni di vertice del campionato. Nel 2024 ha conquistato il suo primo storico titolo nazionale, un traguardo che ha segnato la crescita del progetto sportivo che lo scorso anno ha visto la squadra polacca fare buone cose anche in Conference arrivando nona nella fase a girone ed uscendo solo ai quarti di finale contro il Betis.

Cosa temere dello Jagiellonia

Nel percorso europeo della squadra polacca, uno dei grandi protagonisti è stato l’attaccante Afimico Pululu, attaccante africano che si è messo in mostra in questa stagione. Un valore complessivo della rosa che secondo Transfermarkt si posiziona attorno ai 31 milioni di euro grazie a qualche calciatore spagnolo ma soprattutto allo zoccolo duro di giocatori polacchi. Lo Jagiellonia si presenta tipicamente con una squadra ben organizzata, solida dal punto di vista difensivo e capace di sfruttare le ripartenze con efficacia. In Europa la squadra polacca ha mostrato compattezza, intensità fisica e spirito di gruppo, aspetti che possono fare la differenza in sfide secche.

Si va al Miejski

Le partite in casa dello Jagiellonia si giocano allo Białystok Ciry Stadium, impianto moderno e accogliente da più di 22.500 posti dove il pubblico polacco sostiene con passione i propri colori. Un campo non semplicissimo dove la squadra allenata da Siemieniec ha costruito la sua qualificazione ai playoff di Conference pur perdendo contro il Rayo Vallecano. E dove la Fiorentina dovrà andare a giocare per guadagnarsi gli ottavi di finale della competizione europea.