FirenzeViola De Gea-Kean, caviglie acciaccate ma ottimisti verso Bologna-Fiorentina

vedi letture

La Fiorentina si sta preparando all'importante sfida del Dall'Ara contro il Bologna dell'ex tecnico Vincenzo Italiano che dopo la vittoria con il Verona ha avvertito: "Siamo tornati quelli di un mese fa". E se dunque i rossoblù che ieri sera hanno fatto anche un favore alla Fiorentina fermando il fanalino di coda gialloblù, anche la Fiorentina vuole dimostrare di essere in crescita ed evitare di perdere ulteriori punti per strada come con Lazio e Milan all'ultimo tuffo. Il Bologna oggi ha avuto anche la bella notizia della riduzione della squalifica a Cambiaghi che dunque, assente con l'Hellas, rientrerà proprio per questa sfida.

De Gea ok

Nella Fiorentina invece i due giocatori più importanti, Moise Kean e David De Gea, hanno accusato qualche problema. Il portiere viola in avvio della gara con il Milan si è scontrato con Pulisic ed ha rischiato di dover uscire e lasciare il posto probabilmente a Christensen (che aveva iniziato anche a scaldarsi confermando che in campionato sarà lui il secondo portiere della serie A mentre non dovrebbe rientrare nella lista Uefa). Lo spagnolo è rimasto invece in campo ed è stato autore di altre buone parate ma ha destato poi preoccupazione l'immagine postata dal portiere sui social, della caviglia sanguinante. Per lui non ci sono però conseguenze e a Bologna sarà tranquillamente tra i pali ad opporsi ad Orsolini e Castro, tornati al gol ieri, e a tutti gli altri rossoblù con Immobile in testa.

Moise Kean monitorato

Diverso il discorso su Moise Kean che con il Milan è tornato titolare dopo due spezzoni con Cremonese (8 minuti finali e un gol) e Lazio. Contro i lombardi c'era stata anche la settimana di assenza (autorizzata dal club) a farlo finire in panchina mentre dopo la sfida dell'Olimpico fu Vanoli a spiegare che con il giocatore era stato fatto un programma per salvaguardare la caviglia dolorante e spesso gonfia. Ecco perché il giocatore non sempre si è allenato con il gruppo ma ha seguito una sua tabella personalizzata di lavoro. Kean, che oggi sorride nella pubblicità delle scarpe Adidas insieme a tanti giocatori importanti della serie A, con una frase che sembra quasi profetica "tocca a te decidere" deciderà domani con il tecnico se rischiare o meno, ma c'è la sensazione che possa stringere i denti, come ha fatto spesso. Altrimenti si riposerà per l'importante sfida salvezza con il Cagliari e domenica toccherà a Piccoli sostituirlo.



