La Curva Fiesole piange Commisso: "Buon viaggio presidente. Riposa in pace"

"Buon viaggio presidente. Riposa in pace". Semplice, schietto e sincero, proprio com'era Rocco Commisso: la Curva Fiesole, attraverso i propri canali social, ha voluto ricordare così il compianto presidente della Fiorentina, andatosene nella notte all'età di 76 anni.

Il cuore del tifo viola, con un'immagine del patron che alza in bella vista una sciarpa del club, ha commemorato così la scomparsa di Commisso. Ecco la foto da Instagram: