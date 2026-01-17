Ribery a Commisso: "Grazie per avermi fatto scoprire la magia di Firenze, un onore conoscerti"

Oggi alle 12:57News
di Redazione FV

Anche l'ex giocatore della Fiorentina Franck Ribery sui propri social (Instagram, foto in calce) ha voluto ringraziare Rocco Commisso, scomparso in nottata, che lo aveva voluto alla Fiorentina: "Grazie per avermi fatto scoprire la magia di Firenze e della Fiorentina. E' stato un onore conoscerti, presidente. Le mie più sentite condoglianza alla famiglia e ai tifosi. Il tuo ricordo resterà sempre con noi. Riposa in pace".