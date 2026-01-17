FirenzeViola Commisso e quella ferma volontà di non cedere. Le ultime parole: "Non mollerò"

vedi letture

“Ancora una volta questa domanda sulla cessione del club? Ma sa quante risposte ho già dato su questo tema? Queste voci non fanno altro che destabilizzare ulteriormente l’ambiente quando, invece, ci vorrebbe una grande compattezza da parte di tutti". Erano state queste le ultime dichiarazioni ufficiali di Rocco Commisso, affidate alle colonne de La Nazione, prima della sua scomparsa, avvenuta questa notte. Era l'11 dicembre scorso e anche in quella circostanza - come altre volte in passato - il numero uno viola aveva voluto ribadire la sua ferma volontà di non cedere la Fiorentina, acquistata nel giugno 2019: "Se avessi ragionato in questa maniera ogni volta che mi sono trovato in difficoltà con una mia azienda, oggi Mediacom non rappresenterebbe l’eccellenza che è!" proseguiva Commisso: "Tutte le aziende attraversano momenti di difficoltà ma la lungimiranza di chi guida una società sta proprio nel trarre insegnamento dai momenti bui per poter uscirne più forti.

Io non ho mai mollato in nessuna delle mie attività e a maggior ragione non lo farò adesso”. Vedremo se adesso, elaborato il grave lutto, la famiglia Commisso deciderà di gestire ancora la Fiorentina o sceglierà di passare la mano.