Mandragora omaggia Commisso: "Persona genuina, leale e di valori. Grazie di tutto"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:44
Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha ricordato attraverso un post pubblicato su Instagram il presidente viola Rocco Commisso, scomparso nella notte all'età di 76 anni. Queste le sue parole: "Persona genuina,leale e ricca di valori con un’umiltà nei rapporti disarmante! Grazie di tutto Presidente! Riposa in pace.

Sentite condoglianze a sua moglie Catherine e tutta la famiglia Commisso!"