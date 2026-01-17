La Fiorentina conferma: "Giocheremo per onorare il ricordo di Rocco, il calcio era la sua passione"

Oggi alle 12:07Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina conferma che si disputeranno tutte le gare che erano previste nel week end, per una scelta della famiglia Commisso per onorare la memoria di Rocco Commisso, scomparso questa notte. Dunque, confermata la disputa di Bologna-Fiorentina, in programma domani alle 15 al Dall'Ara.

Ecco la nota: "La Fiorentina ha deciso per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo Presidente di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti.
Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la sua passione più grande e per rispetto di questo grande amore le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi.