La Fiorentina conferma: "Giocheremo per onorare il ricordo di Rocco, il calcio era la sua passione"
La Fiorentina conferma che si disputeranno tutte le gare che erano previste nel week end, per una scelta della famiglia Commisso per onorare la memoria di Rocco Commisso, scomparso questa notte. Dunque, confermata la disputa di Bologna-Fiorentina, in programma domani alle 15 al Dall'Ara.
Ecco la nota: "La Fiorentina ha deciso per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo Presidente di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti.
Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la sua passione più grande e per rispetto di questo grande amore le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi.
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiViola Park in lutto con le bandiere a mezz'asta, i tifosi depongono i primi mazzi di fiori
Le più lette
Copertina
Dagli inviatiLa sindaca Funaro: "Commisso schietto e diretto, si è dedicato anima e corpo alla Fiorentina"
Andrea GiannattasioUna vita nel calcio: Commisso dal centrocampo della Columbia alla guida della Fiorentina
Alberto PolverosiItaliano lascia ancora gli spazi e Kean può far male al Bologna. Attenzione però al rapido recupero-palla dei rossoblù. La Fiorentina non può permettersi una sconfitta
Luca CalamaiLe cose che chiedo a Paratici per oggi e per il futuro. Maldini e Rugani sarebbero un usato sicuro. Coppa Italia e Conference opzioni da vivere senza troppe pressioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com