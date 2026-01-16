FirenzeViola Fortini-Fiorentina, cosa sta succedendo. L'obiettivo viola e le squadre in pressing

vedi letture

Un paio di mesi fa sembrava un problema risolto, nel bel mezzo del calciomercato è invece tornato ad essere un caso: il contratto di Niccolò Fortini con la Fiorentina tiene banco e non sarà semplice sbrogliare la questione. Perché il calciatore ad oggi guadagna una cifra inferiore ai 100mila euro a stagione - in pratica l'accordo fatto prima di andare in prestito alla Juve Stabia la scorsa stagione - e ha una scadenza nel 2027 che impone delle riflessioni, tanto più perché già diversi club si sono fatti avanti.

Il rinnovo con la Fiorentina è in stand-by

Le trattative per il rinnovo sembravano essersi sbloccate proprio un paio di mesi fa, a fine novembre, quando da entrambe le parti si respirava grande ottimismo per il rinnovo. Il calciatore ha cambiato lo scorso agosto l'agenzia che lo rappresenta e con la CAA Base di Busardò c'era la sensazione che si potesse arrivare ad un accordo. Ora le cose sono decisamente cambiate perché la trattativa è stata messa in stand-by e si sono fatte avanti con forza altre squadre di livello per il calciatore. A meno di sviluppi complicati già entro la fine del mercato, la posizione della Fiorentina è quella di attendere l'arrivo di Paratici e poi prendere una decisione sul calciatore portando avanti un'offerta che possa andare bene ad entrambe le parti, perché il club viola considera di avere il coltello dalla parte del manico forte dell'accordo che lega Fortini alla Fiorentina per almeno un'altra stagione oltre a quella attuale.

Roma, Juventus e anche Napoli

Dall'altra parte però ci sono gli interessi di club che sono in grado di mettere in difficoltà la Fiorentina e convincere il calciatore. La squadra più forte su Fortini è da tempo la Roma di Gasperini, che già nell'ultimo giorno del mercato estivo recapitò sul tavolo di Pradè e Goretti un'offerta da 13 milioni più bonus. Non se ne fece nulla per tanti motivi, uno su tutti la mancanza di tempo per trovare un'alternativa. Ora Massara è tornato all'attacco con un'offerta da 8 milioni più 2 di bonus, non sufficiente per far vacillare la Fiorentina ma abbastanza per far capire che da qui alla fine del mercato potrebbe esserci un'ulteriore assalto. Intanto anche la Juventus ha preso informazioni e ci sarebbe un altro club sul calciatore, cioè il Napoli di De Laurentiis che vede in Fortini una grande alternativa ai titolari per Conte. La situazione Fortini insomma è in continua evoluzione, con la Fiorentina che spera di poter rimandare il problema a dopo il calciomercato, oppure di fare una cessione monstre.