FirenzeViola Solomon, Brescianini ed Harrison avviano la rivoluzione, poi difensore e mediano, ma per Fortini aumentano le pretendenti

vedi letture

Presentati i primi due volti nuovi del mercato invernale la Fiorentina ha praticamente chiuso pure per il prestito dal Leeds (con diritto di riscatto a 7 milioni) di Harrison. Insomma tra entrate e uscite il mercato resta in continua evoluzione, tanto che la metamorfosi viola pare solo all'inizio, adesso si tratta di capire le prossime mosse del club viola.

Un altro esterno per la corsia destra

Intanto andranno registrate le preferenze raccontate da Brescianini e Solomon, ieri in sala stampa, in merito alle rispettive posizioni in campo. Il mediano a suo agio in un ruolo da mezz'ala di un centrocampo a tre, l'esterno più incline ad agire sulla sinistra che non sulla destra. Ovvio, Vanoli ha poi facoltà di adattamento di chiunque, soprattutto dell'israeliano già osservato anche a destra, ma se sulla corsia mancina c'è già Gudmundsson in forte ripresa non è da escludere che le prossime mosse (almeno per le fasce) chiamino un causa una reale alternativa a Parisi.

In tanti sulle tracce di Fortini

Di certo mentre aumentano le varie pretendenti ai calciatori in uscita, da Richardson a Kouamè, è su Fortini che sembrano concentrarsi parecchi interessi. Dopo i primi tentativi della Roma che hanno portato sul tavolo della dirigenza viola una decina di milioni, e contando che i giallorossi potrebbero tentare il rilancio, gli ultimi rumors darebbero pure la Juventus sulle tracce dell'esterno, seppure siano molte di più le conferme di un interesse crescente da parte del Napoli. Intanto però il contratto di Fortini resta in sospeso, con tutte le conseguenze del caso

Cambiamenti dietro e in mezzo al campo

A margine c'è poi l'altra priorità del gennaio viola, quella di un innesto in difesa e di un ulteriore inserimento a centrocampo dove Nicolussi Caviglia e Sohm non sono certi di restare. Con l'ex Venezia che continua a piacere al Cagliari, e lo svizzero per il quale si sarebbe fatta avanti la Cremonese con la proposta di un prestito, la Fiorentina resta vigile su Fabbian e sarebbe tornata a valutare Thorstvedt, mediano tuttavia particolarmente difficile da convincere a lasciare l'Emilia dopo che già in passato dal Viola Park era partita qualche telefonata per capirne le prospettive sul mercato.