FirenzeViola De Gea ha scelto, vuole chiudere la carriera a Firenze. Martinelli orientato su un altro prestito alla Samp

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David De Gea vuole chiudere la sua importante e lunga carriera a Firenze e alla Fiorentina. È questo l’ultimo sviluppo arrivato nelle ultime ore in casa viola per quanto riguarda il futuro, tanto discusso, del portiere spagnolo. Nelle ultime settimane infatti si è fatto un gran parlare del potenziale addio da parte dell’ex Manchester United alla Fiorentina, con l’interesse della Juventus in primo piano e delle riflessioni da parte della società sul rendimento del giocatore.

La scelta di De Gea

De Gea però dal canto suo una decisione sembra averla appunto già presa e la sua intenzione di restare a Firenze potrebbe essere messa in discussione solo da un interesse proprio del Manchester United, club a cui ovviamente è legato anche sentimentalmente. In attesa dunque di capire gli ulteriori sviluppi su questo fronte, con il portiere che ricordiamolo ha un contratto che è stato rinnovato lo scorso anno fino al 2027, ci sono novità anche per quanto riguarda anche Tommaso Martinelli, profilo su cui la Fiorentina fa totale affidamento per quanto riguarda il futuro a lungo termine della porta gigliata.

Il futuro di Martinelli

Il casse 2006, attualmente in prestito alla Sampdoria in Serie B, ha espresso la volontà di trascorrere un altro anno in prestito proprio al club blucerchiato per fare ulteriore esperienza e poter poi tornare alla Fiorentina con un bagaglio tecnico e di carriera più importante. Si va dunque verso un altro anno con De Gea come primo portiere ed un Martinelli ancora in prestito, pronto a prendere il posto dello spagnolo quando quest’ultimo concluderà la sua carriera a Firenze.