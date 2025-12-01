FirenzeViola A dicembre un nuovo campionato: da Sassuolo a Parma per un'altra classifica

Un nuovo campionato. Dicembre è appena iniziato e come ha sottolineato ieri Paolo Vanoli, arrivano in questo mese le partite della Fiorentina, quelle che la metteranno di fronte ad avversarie dirette nella corsa salvezza e sulle quali guadagnare punti per scalare la salvezza. L’Inter e l’Udinese ieri battendo rispettivamente il Pisa ha evitato di far allungare la distanza dal quartultimo e terzultimo posto mentre sono state un duro colpo le vittorie di Lecce e Genoa (pur ai danni del Verona rimasto ultimo), completato dal ko viola a Bergamo. La Fiorentina deve puntare davvero tutto ora sul mese di dicembre che ad esempio la scorsa stagione insieme a gennaio era stato (anche per il caso Bove) il punto più basso in termine di risultati. Il calendario lo permette e lo esige visti gli incontri più abbordabili e gli scontri diretti che da qui a fine mese prevede. A partire da sabato a Reggio con il Sassuolo. La classifica dice che ora la squadra di Grosso ha 11 punti di più ma i giocatori viola devono capire che sulla carta in una situazione normale non ci sarebbe storia.

Tralasciando la Conference la tabella di marcia il 14 prevede il Verona, una gara da vincere assolutamente per iniziare la scalata sulle dirette rivali per la salvezza, ora a 6 punti come i viola. Il 21, ancora al Franchi, arriva l’Udinese, da sempre e con Runjac ancor di più mina vagante della A. Dopo Natale, il 27, c’è la trasferta a Parma, al momento quartultima a +5. Inutile dire che anche questo scontro diretto è da vincere. Impossibile e inutile dire quanti punti avrà la Fiorentina il 27 sera ma di sicuro questo mese sarà un autentico crocevia.