Gosens ago della bilancia, la Repubblica-Firenze: "Con il suo ritorno si cambia modulo"

La Repubblica-Firenze indica come primo sbocco naturale per cambiare pelle e risalire dall’ultimo posto in classifica senza vittorie il passaggio alla difesa a quattro. Giocando a quattro Vanoli metterebbe Comuzzo, Ranieri o Pongracic (squalificato nella prossima a Reggio Emilia) come centrali nella loro posizione preferita, sacrificando soltanto Marì, più adatto a tre che a quattro. Non solo, pur mancando di esterni offensivi, vera lacuna del mercato estivo, le coppie di terzini sarebbero comunque sufficienti con Dodo e Fortini.

Ma il vero ago della bilancia sarà il rientro di Robin Gosens: il tedesco conta di tornare a disposizione col Sassuolo e continua a dividersi tra palestra e sedute sul campo con il resto dei compagni. Quando sarà pienamente recuperato offrirà a Vanoli la possibilità di mettere in campo un 4-4-2 con doppia catena sugli esterni, due mediani e doppia punta, Kean e Piccoli. In quel caso Gosens giocherebbe più avanzato, da esterno offensivo, sfruttato anche per i suoi inserimenti e per la capacità di attaccare la porta. Certo, nel 4-4-2 a destra mancherebbe un esterno vero ma potrebbe adattarsi Fazzini o in alcuni casi anche Gudmundsson. L’altra alternativa tattica, in attesa di recuperare Gosens, sarà il 4-3-1-2.