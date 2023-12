FIORENTINA-PARMA 2-2, SEGUI IL LIVE DI FV!

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

3 - C'è Kouame sul pallone: gol! Rigore perfetto

2 - Va Hernani: gol. Christensen dalla parte opposta

1 - Parte Biraghi: non sbaglia! Spiazzato Corvi all'angolino basso. 1-0!

INIZIO RIGORI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINE SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

122' - Il direttore di gara fischia: si va ai rigori!

120' - Due i minuti di recupero concessi dall'arbitro

119' - Ammonito Infantino che frena irregolarmente il contropiede di Begic. Fallo tattico dell'argentino

117' - Gioco fermo, crampi per il portiere crociato Corvi

116' - Beltran difende il pallone in area dalla pressione di due avversari, poi si gira e crossa: pallone smorzato

115' - Grande chiusura difensiva di Ranieri che permette alla Fiorentina di rifiatare

113' - Nzola prova a servire Kouame nello stretto ma l'ivoriano si fa anticipare

111' - Camara ci prova a giro dal limite dell'area: conclusione oltre il secondo palo

109' - Ranieri evita Hernani e mette in mezzo per Infantino, anticipato da Osorio che manda la palla in angolo

107' - MAN! Palla in area per il numero 98, che calcia in caduta ma non crea problemi a Christensen

105' - Si riparte! Sesto cambio per la Fiorentina: esce Sottil ed entra Kouame

INIZIO SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

103' - BELTRAN! L'argentino riceve il traversone di Ranieri e colpisce di testa mancando di poco il 3-2

101' - Infantino prova una sorta di rovesciata in area ma colpisce Osorio. Punizione per il Parma

99' - Kayode mette in mezzo sugli sviluppi di una punizione ma il suo cross viene allontanato da Osorio

97' - MAN! Azione dirompente del numero 98, che entra in area e calcia trovando la miracolosa risposta di Christensen. Arthur poi devia in corner

94' - Il Parma reclama un tocco di mano di Ranieri che però era ampiamente fuori area

92' - Giallo per Nzola che evita una ripartenza avversaria spendendo così il cartellino

90' - Si ricomincia! Il Parma sostituisce Cyprien con Camara

INIZIO PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINE SECONDO TEMPO

95' - Maxime finisce a terra sulla trequarti avversaria e guadagna il fallo dell'ultima azione

94' - Ci prova Hernani da lontanissimo: palla molto alta

93' - Lo stadio rumoreggia per un perdita di tempo da parte del Parma

90' - Saranno sei i minuti di recupero!

89' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!! GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!!!!!!!!!! SOOOOOTTTIIIIIILLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!! L'esterno viola non sbaglia dagli undici metri! Franchi in delirio! Pazzesco!

88' - RIGORE PER LA FIORENTINA! Marinelli ravvedere il tocco del difensore del Parma: occasionissima per la Fiorentina per ribaltare il punteggio

86' - I giocatori viola chiedono un tocco di mano da parte di Osorio sul cross di Sottil: l'arbitro corre al Var!

84' - Infantino prova la conclusione debole da dentro l'area ma il gioco si ferma: c'è Circati a terra dopo un contrasto di gioco

82' - GOOOOOOOLLLL!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!!!!!!! NZOLAAAAAA!!!!!! Grandissimo gol del centravanti che riceve in area da Sottil, controlla e calcia sotto la traversa per la rete dell'arrembaggio finale: 1-2

81' - Del Prato stende Sottil a centrocampo, punizione per la Fiorentina

78' - Infantino carica il mancino dal limite dell'area: conclusione alta

76' - Sottil prova a ad andar via sulla sinistra, ma poi viene chiuso

74' - Biraghi sulla sinistra anziché crossare cerca la conclusione potente che finisce molto alta sopra la traversa

73' - Cyprien stende Beltran a centrocampo: punizione per i viola

71' - Sottil scarica a sinistra per Biraghi che prova a crossare ma viene chiuso in angolo

69' - Per il Parma escono Mihaila e Bernabé, entrano Begic ed Hernani

67' - Nzola ferma irregolarmente Cyprien a centrocampo. Punizione per il Parma

66' - Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Barak ed entra Beltran

64' - MIHAILA! Man fa secchi due viola e scodella per il rumeno che calcia di prima intenzione sfiorando il secondo palo

62' - Cambio per il Parma: Pecchia sostituisce Benedyczak con Man

60' - Sottil cerca Barak che tira di prima trovando la respinta della difesa del Parma

59' - Arthur cerca Kayode sulla fascia destra con un lancio impreciso. Palla fuori

58' - Viola disordinati e in evidente confusione

55' - Milenkovic tenta un lancio in area per Nzola, che si rivela impreciso: palla bloccata da Corvi

53' - Sottil prova a calciare dal limite dell'area ma viene fermato dalla retroguardia avversaria

52' - Per il Parma escono Hainaut e Bonny, entrano Del Prato e Charpentier

50' - Nzola servito da Barak entra in area ma viene anticipato da Hainaut

47' - BARAK! Il ceco calcia di prima servito in area troppo lentamente da Nzola che dà il tempo al Parma di chiudersi: Corvi respinge

45' - Si riparte! Quattro cambi per Italiano: dentro Biraghi, Renieri, Infantino, Arthur; fuori Parisi, Mina, Brekalo, Mandragora

INIZIO SECONDO TEMPO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro Marinelli concede tre minuti di recupero

44' - Barak cerca Nzola, facilmente anticipato da Circati che chiude in fallo laterale

41' - BERNABÉ! Altra azione in contropiede da parte del Parma con lo spagnolo il cui tiro finisce fuori di poco

39' - CIRCATI! Il difensore sfiora il 3-0 colpendo di prima in area davanti a Christensen, pronto sulla respinta

37' - Mina travolge Benedyczak per vie aree: giallo per il difensore viola

34' - Va Mandragora sul pallone: conclusione bassa e facilmente respinta dalla barriera

32' - Solo punizione per la Fiorentina, la mano di Circati è di pochi millimetri fuori dall'area di rigore

30' - Attenzione: c'è un presunto tocco di mano in area da parte di Circati del Parma sul tiro di Brekalo. Check del Var

29' - BREKALO! Il croato prova a trasformare di tacco il traversone basso di Kayode: palla di poco al alto

27' - Tipica trama di gioco che i viola soffrono, quella del Parma: squadra chiusa e poi pronta al contropiede

25' - Fiorentina che adesso cerca di reagire attaccando con più continuità nella metà campo avversaria

22' - RADDOPPIO DEL PARMA! BONNY! Istantaneo 2-0 degli emiliani con il francese che servito in area da Mihaila sorprende Christensen! Franchi ghiacciato

21' - GOL DEL PARMA! BERNABÉ! Il centrocampista spagnolo calcia a colpo sicuro dal limite dell'area approfittando del rimpallo provocato dal palo colpito pochi istanti prima da Bonny: è 1-0 per gli avversari

18' - Mandragora spinge in area Bonny che cade a terra: per l'arbitro non c'è niente

16' - MIHAILA! Che occasione per l'attaccante avversario che in contropiede e poi a tu per tu con Christensen sbaglia l'ultimo controllo regalando la palla al portiere viola

14' - Otttima chiusura di Milenkovic sul solito Benedyczak, poi sul rimpallo ci prova Bernabé il quale però trova Parisi che in scivolata mette in angolo

13' - Mandragora tenta il tiro dal limite dell'area: palla oltre il secondo palo

10' - Bella azione della Fiorentina con Sottil che trova Barak libero in area il quale prova a mettere al centro per Nzola, chiuso da Osorio

9' - BENEDYCZAK! Tiro centrale del numero sette che in velocità supera Parisi: para Christensen

8' - Grande cavalcata di Sohm che salta Kayode e si infila in area tentando di servire i compagni: c'è la chiusura della retroguardia gigliata

6' - Maxime Lopez cerca in verticale Nzola ma lo spunto è lungo: ci arriva Corvi

4' - Buon inserimento di Benedyczak che poi tenta il tiro da posizione laterale, facilmente bloccato da Christensen

2' - Viola subito in possesso sulla trequarti avversaria alla ricerca di spazi

0' - Si parte! Primo pallone della partita affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

20:59 - Ecco che entrano in campo le squadre sotto le note dell'inno della Serie A, come sempre accolto con qualche fischio dagli spettatori

20:55 - Stadio non gramito come da pronostici considerato l'impegno infrasettimanale e il clima rigido, oltre - probabilmente - all'appeal relativo della partita in sé

20:50 - Queste le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori due compagini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Mina, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Sottil, Barak, Brekalo; Nzola.

PARMA (4-3-3): Corvi; Hainaut, Circati, Osorio, Coulibaly; Sohm, Cyprien; Mihaila, Bernabe, Benedyczak; Bonny.

20:45 - Buonasera a tutti i lettori e le lettrici di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Parma, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia il cui fischio d'inizio è previsto alle ore 21