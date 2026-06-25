Antognoni sul Centenario: "Non prendete male la mia decisione"

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La storica bandiera della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è tornato sulla possibilità di disertare la festa per il Centenario del club viola ad agosto: “Non voglio farla diventare una telenovela, sicuramente se non andrò mi dispiacerà per i tifosi ma quando una persona prende una decisione non deve essere interpretata necessariamente come qualcosa di negativo. Ci sono dei motivi ben precisi per cui ho scelto di muovermi così, e non perché mi sono svegliato la mattina e ho deciso così”.