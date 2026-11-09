FirenzeViola Un bacio al pallone, poi la standing ovation: com'è andato il Pote contro la Juventus

Pedro Goncalves si è preso gli applausi del Franchi dopo la prestazione contro la Juventus: i numeri del portoghese

Tra le note più positive del pareggio per 2-2 della Fiorentina contro la Juventus c'è sicuramente la prestazione di Pedro Gonçalves, protagonista di una prova di qualità e personalità. Il portoghese, schierato un po' a sorpresa dal primo minuto da Paolo Vanoli nel big match prima della sosta, ha dimostrato di poter rappresentare una risorsa fondamentale per la manovra offensiva viola. Sua la giocata che ha permesso alla Fiorentina di sbloccare immediatamente il risultato: il calcio d'angolo trasformato in gol da Pellegrino dopo appena quattro minuti, frutto di un cross perfetto messo in mezzo dopo aver baciato il pallone e respinto Njie che voleva giocarla corta. Un assist che certifica la capacità dell'ex Sporting di incidere negli ultimi metri, offrendo alla squadra quella qualità tecnica che spesso è mancata nel corso della stagione.

I numeri del Pote

A raccontare l'importanza della sua prestazione sono soprattutto i numeri (dati Sofascore). Gonçalves ha chiuso la partita con un assist, quattro passaggi chiave e una grande occasione creata, facendo registrare anche un valore di 0,53 negli assist previsti (xA). Particolarmente significativo il dato relativo ai cross: tre tentati e tre riusciti, a conferma della precisione del portoghese nei suggerimenti verso l'area avversaria. Positivo anche il rendimento nella gestione del pallone, con 17 passaggi completati sui 21 tentati, pari all'81% di precisione. Nella metà campo avversaria sono stati 14 i passaggi riusciti su 17 (82%), mentre nella propria metà campo il dato è di 3 su 4 (75%). A completare il quadro ci sono due lanci lunghi riusciti su altrettanti tentativi, per una precisione del 100%.

Manca solo il gol

Se nell'assistenza il Pote, come lo hanno soprannominato in patria a causa della forma fisica, non ha fatto mancare la sua qualità, ora gli manca solo di sbloccarsi in campionato. Il pallone ciccato da due passi dopo lo scivolone di Lucumì era l'occasione perfetta anche se è stata fallita dal portoghese. La sosta e altro tempo per poter ritrovare la forma migliore, poi l'obiettivo sarà quello di tornare a segnare dopo aver marcato in Coppa Italia contro il Pisa. La standing ovation ricevuta al momento del cambio ha fatto capire tutta la fiducia di Firenze nelle qualità dell'ex Sporting Lisbona.