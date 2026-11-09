FirenzeViola In difesa i numeri sono da retrocessione: Vanoli deve aggiustare la Fiorentina in due settimane

Viaggio negli orrori difensivi della Fiorentina: errori dei singoli o di reparto?

C'è un termine tedesco, che non è un codice fiscale, giuriamo - Angstzerbrechlichkeit - la paura della fragilità. E' un po' il concetto della profezia autoavverante: temere talmente tanto che accada qualcosa dal farla accadere ("tirarsela dietro" direbbero i meno studiati). Ecco, la sensazione che in molti hanno guardando la Fiorentina versione 2026/27 quando la palla ce l'hanno gli altri è questa, l'Angstzerbrechlichkeit, insomma avete capito. Un concetto che ieri sera, al minuto sessantasei di Fiorentina-Juventus, i 23mila del Franchi hanno quasi toccato da quanto aveva preso la forma della realtà. Il pastrocchio difensivo firmato David De Gea con gentile complicità dei compagni è sembrato quasi inevitabile, perché, molto più che nella bravura di una Juventus piccola piccola, il 2-2 di Bremer affonda le radici nell'insicurezza della retroguardia gigliata.

Gli errori in stagione

La spallata di Bremer è valsa il 2-2 definitivo e il 25esimo gol incassato dalla Fiorentina. Siamo a undici gare, più di un quarto di campionato, la proiezione è impietosa e ci parla di una squadra che potrebbe subire oltre 86 gol continuando così (son numeri da retrocessione o poco ci manca). Un dato che dipende tanto dalla confusione e dalla mancanza di certezze, un po' anche dai problemi dei singoli - con Pongracic e Ranieri ai box la coppia obbligata è quella formata da Dragusin e Viery, un po' troppo macchinosi e statici, l'abbiamo visto ieri, esposti al vento delle folate di Kolo Muani-. Ci sono altri dati interessanti però: quello dei gol di testa, o comunque in gioco aereo (Bremer segna di spalla, ma lo contiamo): sono tre, oltre all'ultimo anche il blitz di Bracaglia in area e lo splendido colpo di testa in sospensione di Nico Paz. Ci sono due gol da fuori, Gilmour e Mandragora, figli di due grandi gesti tecnici ma anche di una passività esagerata della Fiorentina. Ci sono gli errori dei singoli poi, su tutti De Gea, colpevole direttamente in almeno quattro di questi gol (quello di ieri ma anche quelli di Douvikas, Osmajic e Bracaglia).

Problema di reparto

Un problema che riguarda come detto prima le poche certezze che ha la Fiorentina in fase difensiva. Nonostante la grande mano che due esterni come Njie e Mastantuono provano a dare, la Viola rimane sfilacciata tra i reparti, incapace di riaggredire subito l'avversario quando perde il possesso. E l'atteggiamento (che Vanoli sta cercando di cambiare) espone tutti i suoi interpreti a figure non in linea col loro valore. C'entra il contesto: perché Dragusin non è questo, Viery ha qualità in potenza ottime, ma messi in un sistema che non li tutela fanno spesso la parte dei 'brocchi'. Questo vale in parte anche per De Gea, -3,3 xG prevented (statistica che calcola i gol evitati potenzialmente da un portiere, lo spagnolo è quindi in debito di 3 reti): viene facile pensare a cosa succederebbe se gli stessi calciatori venissero spostati in un'altra realtà. C'è l'esempio di Comuzzo, fresco di qualche mese, ma pensiamo anche al Como, con Kempf che sembra a tratti Nesta. La difesa è il primato del contesto, Vanoli, uno che con quel reparto ha lavorato a livelli altissimi con Conte, lo sa. E sa che il focus in queste due settimane dovrà essere su questo.