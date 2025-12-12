Zanzi: "A Firenze sarà una partita difficilissima. Abbiamo fiducia in Zanetti"
Il presidente dell'Hellas Verona, Italo Zanzi, ha parlato ai microfoni di TUTTOmercatoWEB.com, appena dopo l'assemblea della Lega Serie A, in programma oggi a Milano. Ecco le sue parole in merito alla partita di domenica contro la Fiorentina: "Sinceramente noi guardiamo in casa nostra, non analizziamo il percorso di ogni squadra. Sarà una partita difficilissima, siamo felici di avere i nostri tifosi al fianco". Zanzi ha poi confermato la sua posizione su Zanetti: "Lui ha fatto una grandissima partita, con i giocatori, con il ds siamo tutti uniti, anche per la prossima"
