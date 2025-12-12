Dinamo, Zakharchenko: "Giocare contro Kean e Dzeko è impagabile"
FirenzeViola.it
Il difensore della Dinamo Kiev, Vladyslav Zakharchenko, ieri titolare in marcatura su Kean e Dzeko, ha parlato a dynamo.kiev.ua della partita giocata ieri sera contro la Fiorentina in Conference League: "Le emozioni sono negative, perché volevamo vincere e fare punti. Ma da una parte ci sono state anche delle belle emozioni, mi è stato dato spazio dal primo minuto e ho avuto il piacere impagabile di giocare contro attaccanti come Kean e Dzeko. Ieri è dipeso anche dalla fortuna, noi abbiamo avuto le nostre opportunità, ma anche la Fiorentina ne ha avute".
