Paolo Zanetti non parlerà in conferenza stampa prima di Fiorentina-Verona
L'allenatore dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, come già avvenuto alla vigilia delle partite con Genoa e Atalanta, non terrà nessuna conferenza stampa prepartita in vista dell'incontro di domenica alle 15:00 contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. La squadra veneta sosterrà con regolarità le sedute di preparazione al match, stamani nuova seduta di allenamento e domani la rifinitura.
