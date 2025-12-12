Paolo Zanetti non parlerà in conferenza stampa prima di Fiorentina-Verona

Paolo Zanetti non parlerà in conferenza stampa prima di Fiorentina-VeronaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:39Avversari
di Redazione FV

L'allenatore dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, come già avvenuto alla vigilia delle partite con Genoa e Atalanta, non terrà nessuna conferenza stampa prepartita in vista dell'incontro di domenica alle 15:00 contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. La squadra veneta sosterrà con regolarità le sedute di preparazione al match, stamani nuova seduta di allenamento e domani la rifinitura.