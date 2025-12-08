Dinamo Kiev, Voloshyn avvisa la Fiorentina: "A Firenze vogliamo vincere"

Nazar Voloshyn, attaccante della Dinamo Kiev, prossima avversaria della Fiorentina in Conference League e reduce dalla vittoria in campionato per 21- di sabato contro il Kudrivka, ha parlato al portale Ucraino Ukranian Football proiettandosi anche sulla sfida di giovedì al Franchi contro i viola. Queste le sue parole: "Dopo la partita l'atmosfera è molto migliorata. Siamo finalmente tornati a vincere e questo aggiunge sempre emozione e solleva l'umore della squadra. Adesso mi sento molto meglio. Fiorentina? I nostri obiettivi sono importanti, noi vogliamo vincere".