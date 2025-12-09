Qui Hellas Verona, a Firenze senza Bradaric. Dubbio su due centrocampisti

Questa settimana, in vista della sfida contro la Fiorentina in programma domenica allo stadio Franchi alle ore 15, ci sono due giocatori da tenere d’occhio in casa Hellas Verona. Bradaric resterà sicuramente fuori, come confermato anche dal quotidiano L’Arena, mentre Serdar e Akpa Akpro potrebbero essere nuovamente disponibili per la trasferta contro i viola. Nei prossimi giorni il tecnico dei gialloblù Paolo Zanetti (nella foto) valuterà la condizione dei due centrocampisti.