Dinamo Kiev batte Kudrivka: gli ucraini arrivano al Franchi da quinti in campionato
La Fiorentina cade anche a Sassuolo e non pone fine alla sua profonda crisi in campionato. La squadra di Vanoli non si rialza ed è adesso chiamata a fare risultato anche in Conference League, viste le recenti due sconfitte con Mainz e AEK Atene. Giovedì al Franchi arriva la Dinamo Kiev per la quinta giornata della League Phase, una squadra che sta sicuramente meglio dei viola.
Gli ucraini si sono infatti aggiudicati lo scontro di campionato di questa giornata andando a vincere per 1-2 sul campo del Kudrivka. Un successo che porta la formazione di Kostyuk al quinto posto nel massimo campionato ucraino, a -9 dalla coppia di testa formata da LNZ Cherkasy e Shakhtar.
