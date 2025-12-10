Domani Fiorentina-Dinamo Kiev: i convocati della squadra ucraina

Domani alle 18.45 la Fiorentina scenderà in campo contro gli ucraini della Dinamo Kiev che è già a Firenze, ovviamente, dove ha parlato l'allenatore accompagnato da un giocatore come da prassi Uefa e dove si sta allenando al Franchi. Questi i giocatori convocati e dunque a disposizione per la gara di Conference:

Portieri: Neshcheret, Ihnatenko, Morgun;

difensori: Karavaev, Dubinchak, Tymchyk, Mykhavko, Vivcharenko, Bilovar, Zakharchenko, Tiare, Burtnik;

centrocampisti: Yarmolenko, Shaparenko, Kabaev, Pikhalyonok, Rubchynskyi, Yatsyk, Voloshyn, Mykhailenko, Ogundana;

attaccanti: Guerrero, Blanuță.