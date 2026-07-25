Nessun dubbio sul futuro viola di Thorstvedt: per La Nazione è solo questione di tempo

Nessun dubbio sul futuro viola di Thorstvedt: per La Nazione è solo questione di tempoFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:41News
di Redazione FV
Thorstvedt sarà un nuovo giocatore della Fiorentina ma solo dopo le cessioni a centrocampo: l'accordo col norvegese c'è già da tempo

Secondo La Nazione non ci sono dubbi sul destino viola di Thorstvedt. Per il norvegese, ancora in vacanza dopo l'esperienza al Mondiale, serviranno i tempi giusti per chiudere un'operazione che, almeno dal punto di vista del giocatore, è già ben intavolata. L'accordo con il centrocampista infatti è totale ma prima di tornare a trattare col Sassuolo, devono essere portate a termine delle cessioni nel reparto e non solo. A quel punto la Fiorentina proverà a regalare il giocatore al tecnico che ne ha fatto esplicita richiesta fin dal suo arrivo in città. 