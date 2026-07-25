Nessun dubbio sul futuro viola di Thorstvedt: per La Nazione è solo questione di tempo
FirenzeViola.it
Thorstvedt sarà un nuovo giocatore della Fiorentina ma solo dopo le cessioni a centrocampo: l'accordo col norvegese c'è già da tempo
Secondo La Nazione non ci sono dubbi sul destino viola di Thorstvedt. Per il norvegese, ancora in vacanza dopo l'esperienza al Mondiale, serviranno i tempi giusti per chiudere un'operazione che, almeno dal punto di vista del giocatore, è già ben intavolata. L'accordo con il centrocampista infatti è totale ma prima di tornare a trattare col Sassuolo, devono essere portate a termine delle cessioni nel reparto e non solo. A quel punto la Fiorentina proverà a regalare il giocatore al tecnico che ne ha fatto esplicita richiesta fin dal suo arrivo in città.
Pubblicità
News
Viola in ritardo sugli esterni: da Soulé ad Alajbegovic, cifre fuori budget. Kean cerca una sistemazione, sondato Pellegrino. Joao Mario a un passo, Valdepenas non è in dubbio. Ancora quindici esuberi da piazzaredi Niccolò Santi
Le più lette
1 Viola in ritardo sugli esterni: da Soulé ad Alajbegovic, cifre fuori budget. Kean cerca una sistemazione, sondato Pellegrino. Joao Mario a un passo, Valdepenas non è in dubbio. Ancora quindici esuberi da piazzare
2 La Fiorentina chiede 90 anni di concessione per il Franchi ma è pronta a investire altri 30 milioni
Copertina
CalciomercatoL'attesa inattesa per gli esterni offensivi: la Fiorentina al lavoro per tagliare i tempi
Tommaso LoretoKean e gli altri: in Inghilterra più di una chance per chi si trova a metà strada tra mercato e rilancio
Stefano PrizioNessuna barricata per Kean da una città che vide andarsene Baggio, Batistuta e Rui Costa
Lorenzo Di BenedettoKean e il futuro, c'è aria di addio: pro e contro della probabile cessione del centravanti. Lucca nel mirino, ma non sarebbe lui il sostituto. Esterni d'attacco: Soule in lista, i primi contatti con il suo entourage ci sono già stati
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com