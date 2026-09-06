Venezia, Stroppa amareggiato: "Dobbiamo andarci a prendere ciò che manca"

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Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, ha preso la parola dallo stadio Stirpre di Frosinone dopo la sconfitta odierna della sua squadra e in vista anche del prossimo match dei lagunari, quello di venerdì prossimo contro la Fiorentina: "Abbiamo iniziato male perché non siamo entrati in campo. Pensavamo la partita iniziasse alle 16 ma eravamo già sotto 2-0. Abbiamo perso tutti i duelli e le seconde palle. L'attacco nel secondo tempo mi è piaciuto, abbiamo tirato 15 volte.

Abbiamo un gol di scarto ma che mi brucia perchè l'avevamo ripresa. Bisogna pareggiare il discorso dei duelli quando le partite si presentano con i duelli. Difficile trovare aspetti positivi, noi vogliamo fare i punti. Dobbiamo andarci a prendere quel qualcosa, non possiamo aspettare che arrivi".