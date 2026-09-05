Abate: "Vittoria di personalità. Mandragora porta la qualità e la leadership che ci mancava"

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Igniazio Abate, allenatore del Torino, ha parlato a Dazn dopo la partita vinta contro la Fiorentina. Queste le sue parole : "Sono felice per la prima vittoria mia ma ancora di più per i ragazzi. La vittoria è arrivata con personalità, dopo la doppia occasione nei primi minuti. Abbiamo dimostrato che crediamo in quello che facciamo".

Su Mandragora: "Era il giocatore che cercavamo sul mercato. Ci serviva gente di qualità. È un leader, ha lettura e copre campo. Siamo giovani e ci serviva quel peso che lui ci da".

Sulla scelta di Simeone in panchina: "Volevamo ricreare il rombo in mezzo al campo per avere palleggio. Simeone arrivava da partite di livello. Il calcio inSerie A sale di livello ma è poi uguale ovunque. Quello che fa la differenza è la qualità tecnica".

Cosa ci può dire del mercato fatto? "Negli ultimi tre quattro giorni sono arrivati sei giocatori alcuni non in condizione, sono però felice della rosa. Coco ha subito solo una contusione sta bene".