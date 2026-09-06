Aglietti: "Viola, non saprei dove intervenire. Grave che manchi pure il carattere"

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Alfredo Aglietti, ex tecnico tra le altre di Verona, Ascoli e Brescia, ha commentato nel corso della trasmissione Viola - in onda tutte le domeniche su Rtv38 - quanto accaduto nella sfida andata in scena ieri tra Fiorentina e Torino. Ecco le sue valutazioni in merito: "E' normale che i giudizi siano pesanti ora. Non si vede un barlume di gioco, mancano ancora tante cose. Sono mancate anche le prestazioni, poi si può vincere e perdere... ma almeno il carattere devi mostrarlo. Io non ho visto nulla di tutto questo né contro la Roma né contro il Frosinone. Ieri poi è mancato anche il carattere. Qua manca tutto: questione fisica, tattica e caratteriale. Ed è difficile anche provare a intervenire. A me pare che la gente non senta nemmeno il peso della maglia di una città meravigliosa, che si allena in un centro sportivo top. Se sei calciatore, lo devi essere in tutti gli aspetti. I problemi si risolvono tutti insieme, facendo gruppo. In questo momento alla squadra manca un leader, in mezzo a tanti giovani. Ci sono tanti ragazzi molto in difficoltà che devono capire dove sono arrivati e che il tifoso della Fiorentina si aspettava un inizio diverso".

Il pubblico su Grosso si è espresso...

"Mi pare precoce parlare di cambiare la panchina, ma anche Grosso deve capire in fretta dove è finito e che cosa pretende questa piazza".