Comuzzo: "Emozione unica tornare al Franchi. Ecco come ho fermato Mastantuono"

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Pietro Comuzzo, ex difensore viola oggi in forza al Torino, ha parlato a Dazn dopo la vittoria granta contro la Fiorentina: "La vittoria è nata nella voglia di continuare a giocare anche quando siamo andati sotto. Siamo stati bravi a tenere la gara aperta e a ribaltarla".

Sul duello con Mastantuono: "Lui è un ottimo giocatore, ho cercato di portarlo sempre sul destro e fargli sentire la fisicità. Come ogni giocatore ha delle debolezze. Abbiamo fatto bene il primo tempo ma anche nel secondo reagendo dopo il gol subito".

Cosa ci può dire dell'idea di calcio di Abate? "Il mister sui giovani gli sprona e gli fa stare sereni. La sua fiducia ci fa esprimere al meglio. Il modo in cui gioca poi ci calza a pennello. La nostra forza però è la compattezza".

Come ti sei sentito a tornare al Franchi: "Dopo sette anni è stata un'emozione unica, rignrazio la Fiorentina e Firenze per l'abbraccio dato a me e agli altri ex. La ricorderò sempre la Fiorentina e la ringrazierò".