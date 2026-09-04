Il Torino chiude una cessione prima del match con la Fiorentina: Anjorin va in Turchia

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Si separano le strade tra Tino Anjorin e il Torino, club avversario domani in campionato della Fiorentina. Il centrocampista inglese è infatti vicino al trasferimento al Goztepe, con il club turco pronto a chiudere l’operazione con i granata. A riportarlo è Sky Sport.Il classe 2001 dovrebbe approdare in Super Lig con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro.

Cresciuto nel vivaio del Chelsea, Anjorin era arrivato in Italia nel 2024 per vestire la maglia dell’Empoli, che lo aveva acquistato a titolo definitivo dal club londinese. Dopo una buona prima stagione in Serie A, il centrocampista era passato al Torino con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a 4,5 milioni. In granata, tuttavia, Anjorin non ha trovato molto spazio e ora si prepara a lasciare sia il club piemontese che il massimo campionato italiano.