Petrachi: "Fatti tanti cambiamenti, servirà pazienza anche se nel calcio contano i risultati"

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Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina del Franchi. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto le operazioni che servivano per completare la rosa. Quando ci sono cambiamenti così la cosa da capire è che serve pazienza, si è cambiato tanto e parlare di obietttivi è riduttivo. Io mi auguro di trovare la quadra quanto prima a giocare un certo tipo di calcio e portare a casa i risultati che sono poi quelli che contano".