Torino, i convocati di Abate per Firenze: presenti tanti ex, out Casadei

Torino, i convocati di Abate per Firenze: presenti tanti ex, out CasadeiFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:40Avversari
di Redazione FV

In questi minuti è stata diramata la lista dei convocati del Torino per la trasferta di oggi a Firenze, contro la Fiorentina. Il tecnico granata, Ignazio Abate, deve rinunciare a Cesare Casadei per l’infortunio muscolare che lo aveva tenuto ai box anche in Coppa Italia e all’ultimo arrivato dal mercato degli svincolati Ricardo Rodriguez, per un ritardo di condizione. 

Fiorentina-Torino, i convocati di Abate
Portieri - Mascardi, Perri, Siviero. 
Difensori - Belghali, Biraghi, Carrascosa, Coco, Comert, Comuzzo, Fortini, Patterson, Ismajli. 
Centrocampisti - Braganca, Cacciamani, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Luongo, Mandragora. 
Attaccanti - Oristanio, Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Simeone, Vlasic, Zapata.