Perri: "Mentalmente in partita per tutto il tempo e felice per la vittoria"

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Il portiere del Torino Lucas Perri, colpevole sul gol di Pellegrino, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria dei granata sul campo della Fiorentina per 2-1 che vale i primi tre punti in campionato.

Due salvataggi dopo l'errore su Pellegrino.

"Sono stato mentalmente in partita per tutto il tempo e sono felice per la vittoria".

Come va a Torino?

"Sto molto bene, sono contento di essere qui e imparerò quanto prima l'italiano per integrarmi".