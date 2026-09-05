Perri: "Mentalmente in partita per tutto il tempo e felice per la vittoria"
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Il portiere del Torino Lucas Perri, colpevole sul gol di Pellegrino, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria dei granata sul campo della Fiorentina per 2-1 che vale i primi tre punti in campionato.
Due salvataggi dopo l'errore su Pellegrino.
"Sono stato mentalmente in partita per tutto il tempo e sono felice per la vittoria".
Come va a Torino?
"Sto molto bene, sono contento di essere qui e imparerò quanto prima l'italiano per integrarmi".
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