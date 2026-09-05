Comuzzo (sala stampa): "Sono rimasto male per l'addio alla Fiorentina. Oggi ero emozionato"
Così Pietro Comuzzo, difensore del Torino, dalla sala stampa del Franchi: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo fatto girare la palla velocemente. Abbiamo concesso qualcosa ma era normale contro una squadra molto forte. La bravura è stata quella di rimanere in partita fino alla fine. Dobbiamo ripartire da questa solidità”.
Cosa ha provato oggi nel tornare a Firenze?
“Tornare qui dopo 7 anni è stato unico e particolare. Da quando sono qui mi sentivo emozionato, poi ho pensato a fare bene in partita. Io in campo sono sempre disponibile per le richieste del mister”.
Da oggi inizia un nuovo campionato per il Torino?
“Sì, ora a mercato finito sappiamo che siamo questi qui: ora dobbiamo trovare la giusta alchimia. Oggi siamo stati bravi. Dobbiamo ripartire da questa gara e da questa prestazione”.
Quanto le è dispiaciuto andar via?
“Molto, andar via dopo 7 anni era una cosa nuova per me. E ci sono rimasto male. Però ho trovato una nuova sfida in una grande piazza. Ora penso a far bene al Torino, poi vedremo il futuro”.
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