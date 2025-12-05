Udinese, Arthur Atta ko per una lesione: salta anche la Fiorentina

Oggi alle 17:16Avversari
di Redazione FV

Brutte notizie in casa Udinese, si ferma la stella del club bianconero, Arthur Atta per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. i tempi di recupero saranno valutati settimanalmente, ma questo infortunio lo mette fuori causa per tutto il 2025 e dunque salterà anche la 16 giornata, quando il club friulano affronterà la Fiorentina. Di seguito il bollettino medico"Udinese Calcio comunica che, all'esito degli esami strumentali effettuati, Arthur Atta ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo".

Oltre alla Fiorentina dovrebbe saltare le gare con Genoa, Napoli, Fiorentina e Lazio, per tornare a disposizione di Runjaic contro Como o Torino la prima settimana del 2026.