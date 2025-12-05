Udinese, Arthur Atta ko per una lesione: salta anche la Fiorentina
Brutte notizie in casa Udinese, si ferma la stella del club bianconero, Arthur Atta per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. i tempi di recupero saranno valutati settimanalmente, ma questo infortunio lo mette fuori causa per tutto il 2025 e dunque salterà anche la 16 giornata, quando il club friulano affronterà la Fiorentina. Di seguito il bollettino medico: "Udinese Calcio comunica che, all'esito degli esami strumentali effettuati, Arthur Atta ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo".
Oltre alla Fiorentina dovrebbe saltare le gare con Genoa, Napoli, Fiorentina e Lazio, per tornare a disposizione di Runjaic contro Como o Torino la prima settimana del 2026.
