Grosso alla ricerca di soluzioni in attacco, Pinamonti unica certezza

vedi letture

Sassuolo a corto di soluzioni offensive contro la Fiorentina, complice il nuovo problema muscolare di Domenico Berardi, che toglie al club neroverde il miglior marcatore della squadra, insieme a Pinamonti, con 4 reti. Lo storico capitano, nella sua carriera, è sempre stato una garanzia contro la Fiorentina, mettendo a segno 10 gol e 6 assist in 18 presenze, questo toglie a Grosso la sua più grande fonte di soluzioni là davanti.

Il tecnico romano al momento può contare con sicurezza solo sul suo centravanti, Pinamonti, che è l'unica certezza nei tre d'attacco. Gli altri due componenti del tridente sono ancora da decidere, anche se per sostituire Berardi salgono le candidature di Volpato, mentre per quanto riguarda la fascia sinistra continua il ballottaggio tra Fadera e Laurientè, con il francese leggermente favorito.