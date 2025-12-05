Volpato, domani la prima in A contro la Fiorentina: il suo bilancio in Primavera

Come annunciato dal suo allenatore, Fabio Grosso, in conferenza stampa, domani nella sfida interna contro la Fiorentina, sarà Cristian Volpato a sostituire Domenico Berardi uscito per infortunio nell'ultima di campionato contro il Como, terminata 2-0 in favore dei comaschi. Per l'italo-australiano classe 2003 sarà la prima tra i grandi contro il club gigliato, che ha affrontato solo nella sua esperienza nelle giovanili della Roma, squadra che lo ha lanciato prima sui campi europei, facendolo esordire l'8 settembre 2022 in Europa League contro il Ludogorec e poi sui campi di Serie A, il 4 settembre 2021, subentrando all'ex viola Jordan Veretout nella sconfitta per 0-3 contro l'Inter. L'esordio contro la Fiorentina arriva nella stagione 2020-21, quando ancora militava nell'U18 della Roma, subentrando a Logrieco al 62'.

La partita termina con il risultato di 2-1 in favore dei viola, grazie alle reti di Fiumalbi e David, alle quali si frappone la sigla di Pisilli. Il secondo faccia a faccia arriva al ritorno con la Roma che travolge la Fiorentina per 4-1, tra i marcatori della Roma, oltre a Cassano e Voelkerling Persson, autore di una doppietta, figura anche Volpato, che firma il gol più importante, quello dell'uno a zero, che sblocca le marcature. Entrambe le prestazioni sono arrivate da trequartista, mentre nella gara di apertura della 14 giornata di Serie A, Grosso lo schiererà come esterno destro a rientrare per far prevalere le sue doti mancine.