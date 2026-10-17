Mastantuono col tutore alla mano. La Gazzetta: "Pronto a fare la differenza"

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Franco Mastantuono resta un punto fermo della Fiorentina in vista della sfida contro il Como. Il talento del Real Madrid, arrivato in prestito, è stato titolare in tutte le sei partite disputate finora e domani scenderà in campo con un tutore alla mano sinistra, dopo l’intervento per la frattura del quarto metacarpo. "I medici sono intervenuti per mettergli una vite ed evitare che diventasse scomposta. Può giocare", ha spiegato Paolo Vanoli. L’argentino sarà chiamato a fare la differenza in una gara delicata, contro un Como in crescita sotto la guida di Cesc Fabregas, mentre la Fiorentina è ancora alla ricerca di equilibrio e risultati.

Dai dribbling alla visione di gioco, Mastantuono ha già mostrato qualità importanti, ma il salto di qualità passa dalla continuità nelle scelte e dalla capacità di inserirsi nei meccanismi della squadra, soprattutto in fase difensiva. Da lui si aspettano anche assist, in particolare Mateo Pellegrino, che gli ha promesso una grigliata gratis in cambio di almeno cinque passaggi vincenti. Il percorso del diciannovenne passa anche dalla capacità di conquistare definitivamente Firenze, grazie al talento e a un atteggiamento apprezzato da tutti, dentro e fuori dal campo. Senza però confonderlo con Nico Paz, suo rivale per il futuro della maglia numero 10 dell’Argentina: "Io sono venuto qui per il progetto viola e per misurarmi con la A", aveva chiarito Mastantuono al suo arrivo. E, sottolinea la Gazzetta, non ha cambiato idea.