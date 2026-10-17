Dal problema al piede di Ranieri al ritorno di Pellegrino: il probabile undici di Vanoli

La difesa viola si prepara a cambiare per necessità in vista della sfida contro il Como. Come riporta La Nazione, un problema a un nervo del piede, conseguenza di un pestone rimediato a Genova, mette Luca Ranieri a rischio forfait e apre la strada a Marin Pongracic, favorito per affiancare Dragusin al centro della retroguardia. Il croato, finora impiegato pochissimo da Paolo Vanoli, ha cercato di recuperare condizione aggiungendo sedute individuali al lavoro con la squadra. Il tecnico ne ha apprezzato pubblicamente lo spirito di sacrificio e la leadership, qualità importanti per un gruppo ancora alla ricerca di certezze. Sulle corsie dovrebbero agire Jimenez a destra e Valdepenas a sinistra, in vantaggio su Viery.

Le altre scelte

Per il resto, la Fiorentina dovrebbe schierarsi con il 4-3-3. A centrocampo, Ndour e Fagioli attendono di conoscere il terzo componente del reparto: Brescianini, elogiato da Vanoli, è favorito su Oulai dopo la prestazione poco convincente di Marassi. In attacco, invece, le indicazioni sono più chiare: Mastantuono e Njie agiranno sulle fasce, con Pellegrino nettamente avanti su Beto per il ruolo di centravanti.