Tegola in casa Inter: Stones out per 3/4 settimane, Fiorentina a rischio

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Arrivano brutte notizie per l'Inter e per Cristian Chivu, secondo infatti quanto riportato dal club nerazzurro con una nota ufficiale, John Stones, difensore inglese arrivato questa estate a Milano a parametro zero, dopo accertamenti, ha riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra nel corso del match contro l'Udinese di lunedì sera. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma lo stop, secondo quanto riportato da TMW, dovrebbe essere di circa 3-4 settimane.

Considerando che la sfida tra Inter e Fiorentina in campionato sarà il 25 novembre, la sua presenza per il match è comunque da considerare a rischio. Questo il comunicato dell'Inter sul giocatore: "John Stones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".