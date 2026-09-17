L'ironia del Pote: "Più facile segnare col Pisa che parlare l'italiano"

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"È più facile fare quello che ho fatto ieri che parlare italiano". Pedro Gonçalves ha impiegato appena tre spezzoni di gara per conquistare Firenze, segnando contro il Pisa il suo primo gol in Italia con un destro sotto l’incrocio. Arrivato dallo Sporting, il portoghese ha scelto la Fiorentina nonostante un’offerta dall’Arabia, convinto dal progetto di Paratici e Commisso. Gonçalves si considera un trequartista o centrocampista offensivo, più che un esterno, con la capacità di muoversi tra le linee.

La posizione migliore

Una caratteristica apprezzata da Vanoli, che ha evidenziato il suo impatto contro il Pisa. Ancora alla ricerca della forma migliore, il giocatore punta a sfruttare la sosta per recuperare la piena condizione. Dopo 97 gol e sette trofei con lo Sporting, Pedro vuole diventare un punto di riferimento della Fiorentina e riconquistare la Nazionale portoghese. La sfida contro il Napoli potrebbe offrirgli altri minuti preziosi per continuare il suo percorso. Lo riporta il Corriere dello Sport - Stadio.