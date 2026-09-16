Qui Napoli: in vista di Firenze Allegri pensa di dare una chance a Lang

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Potrebbe esserci una nuova chance dal primo minuto per Noa Lang nella sfida di domenica al Franchi contro la Fiorentina. L’attaccante olandese, accostato in estate anche ai viola, è alla ricerca di continuità dopo essere stato escluso per motivi disciplinari dalla gara di Champions League contro l’Arsenal e aver trovato spazio soltanto nella ripresa contro il Bologna. Massimiliano Allegri valuterà le condizioni della squadra nel corso degli allenamenti della settimana, ma secondo il Corriere dello Sport Lang sarebbe in corsa per partire titolare sulla trequarti al posto di Vergara.

Arrivato con grandi aspettative per le sue qualità tecniche, Lang ha finora raccolto 30 presenze con la maglia azzurra, realizzando un solo gol, il 22 novembre 2025, e fornendo due assist. La precedente esperienza al Galatasaray si era chiusa con la doppietta contro la Juventus in Champions League del 17 febbraio, seguita dall’intervento chirurgico alla mano destra. Quella di Firenze potrebbe quindi rappresentare un’occasione importante per l’olandese, che non è mai partito titolare contro la Fiorentina e va a caccia di una rete che manca ormai da oltre sette mesi.