Possibile cambio tattico per valorizzare Pellegrino. Le ipotesi

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Mateo Pellegrino si è trasformato in una nuova soluzione da valutare per Paolo Vanoli. Al suo ritorno sulla panchina viola, il tecnico aveva scelto Beto come centravanti titolare contro il Venezia, ma in quella gara Pellegrino ha risposto con il gol del definitivo 4-2, dopo la tripletta di Mastantuono. L’argentino è poi andato a segno anche contro Torino e Pisa, confermandosi molto pericoloso in area grazie soprattutto al suo sinistro.

Una nuova soluzione

Deve ancora esprimere al meglio una delle sue qualità principali, il gioco aereo, che lo aveva reso protagonista al Parma. Vanoli dovrà quindi trovare il modo migliore per valorizzarlo, studiando anche possibili cambiamenti sugli esterni, come Mastantuono a sinistra e Njie a destra. Una soluzione che non sarà testata contro il Napoli, ma che potrebbe essere approfondita durante la prossima sosta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.