Pellegrino inizia meglio di Batistuta. Paratici lo voleva alla Juventus

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Mateo Pellegrino è una delle sorprese più interessanti della nuova Fiorentina. L’attaccante argentino, alto 192 centimetri e arrivato per raccogliere l’eredità di Kean, ha trovato il gol nelle ultime tre gare contro Torino, Venezia e Pisa. Un avvio addirittura migliore di quello di Gabriel Batistuta, che nella sua prima stagione in viola segnò due reti nelle prime cinque presenze. Dopo il gol al Pisa e la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia, Pellegrino ha sottolineato la necessità di continuare a lavorare: "Cerco sempre di dare tutto in campo. Possiamo ancora migliorare, soprattutto nella gestione del pallone".

La stima di Paratici

Il prossimo test sarà contro il Napoli. Il centravanti era seguito da tempo da Fabio Paratici, che lo aveva già osservato ai tempi della Juventus e poi dopo il suo arrivo al Parma. La Fiorentina ha investito 22,5 milioni di euro più 2,5 di bonus, facendogli firmare un contratto di cinque anni. Una fiducia finora ripagata dal 24enne, figlio dell’ex difensore Mauricio Pellegrino, che ha giocato anche per Barcellona, Valencia e Liverpool. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.