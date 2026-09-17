L'Argentina chiama Mastantuono, può giocare al fianco di Messi

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Mastantuono ha conquistato in poco tempo i tifosi della Fiorentina e ha ricevuto la convocazione dell’Argentina per le amichevoli contro Bolivia, Burkina Faso e Benin, appuntamenti destinati a essere storici perché potrebbero rappresentare le ultime gare di Lionel Messi con l’Albiceleste. Secondo l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, il paragone tra i due resta prematuro ma fa discutere la possibilità di vedere il giovane talento al fianco del campione argentino.

L'amore già sbocciato

L’ex River Plate, che attualmente vive in una casa di proprietà di Gabriel Batistuta, ha fatto innamorare Firenze soprattutto grazie alla tripletta contro il Venezia. La sua maglia numero 30 è inoltre quella più venduta tra le divise viola, segno dell’entusiasmo che ha generato. Con Pellegrino, Mastantuono ha già formato una coppia tutta argentina da sei gol complessivi. Un tandem composto da un centravanti e un fantasista, una sorta di “9” e “10”, che riporta alla mente il lungo rapporto tra Firenze e il calcio argentino, da Montuori e Passarella fino a Batistuta e Nico González.