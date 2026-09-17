FirenzeViola Il nuovo coraggio firmato Vanoli e la tentazione del 4-2-3-1

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Nel finale di gara con il Pisa le prime prove di 4-2-3-1 da parte di un Vanoli che può finalmente esprimere il suo coraggio, anche a livello d'impostazione tattica.

Due indizi che si portano dietro segnali forti di ripresa, due gare nelle quali la neonata Fiorentina di Vanoli ha ripreso a camminare confermando che determinate sensazioni estive avevano ragione d’esistere. Con Venezia e Pisa i viola ritrovano gol e un po’ di fiducia dopo le sofferenze iniziali, e anche se il valore degli avversari induce alla cautela è lecito immaginare un’ulteriore crescita.

Idee coraggiose

Intanto Vanoli, a margine del successo in Coppa Italia, svela quelli che possono essere i suoi intendimenti per l’immediato futuro, anche sul piano tattico. Il riferimento all’eventualità di un doppio play, Fagioli-Oulai, riporta in quota l’idea di un gioco che provi a esaltare le qualità offensive, nel quale è facile immaginare Atta come terzo interprete di una linea in cui posizionare anche Mastantuono e Gonçalves oltre a Njie e Gnonto.

L’idea del 4-2-3-1

L'abbondanza, insomma, non manca. Una soluzione sulla quale probabilmente Vanoli deciderà di lavorare nel corso della maxi sosta in arrivo dopo la sfida al Napoli, terzo test per il tecnico che è tornato a sedere sulla panchina viola. In questo senso il valore della squadra di Allegri alza il coefficiente di difficoltà rispetto alle ultime 2 sfide, e sarà poi il terzo indizio in arrivo dalla sfida di domenica al Franchi a restituire la miglior prova dello stato di salute della Fiorentina

Il primo clean sheet stagionale

Che però, oltre i segnali più che incoraggianti arrivati insieme ai 7 gol segnati in 180 minuti, ha anche consentito a De Gea di trascorrere una serata senza raccogliere palloni in fondo alla rete. Il primo clean sheet stagionale dei viola, che avevano incassato sempre gol nelle 4 gare precedenti, conferma l’intervento del tecnico anche sulla fase difensiva, aspetto da valutare adesso al cospetto di un attacco come quello del Napoli che rappresenterà ben altro test rispetto a Venezia e Pisa.