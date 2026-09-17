Niente di grave per Dragusin, oggi novità per la sfida col Napoli

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Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, la Fiorentina ha svolto ieri pomeriggio al Viola Park una seduta di scarico dopo le energie spese nella gara di Coppa Italia contro il Pisa. L’allenamento è stato dedicato principalmente al recupero, con particolare attenzione alle condizioni dei giocatori alle prese con qualche acciacco. Tra questi c’è Radu Dragusin, uscito all’intervallo per un problema fisico.

La condizione dell'ex Tottenham

Il difensore rumeno ha accusato un lieve affaticamento muscolare che, secondo le prime valutazioni, non dovrebbe essere grave. Le sue condizioni saranno monitorate nuovamente oggi per capire l’entità del problema. Le prime sensazioni sono comunque positive e in casa viola filtra ottimismo in vista della sfida di domenica contro il Napoli. L’obiettivo è permettere a Dragusin di tornare presto ad allenarsi con il gruppo e renderlo disponibile per la gara del Franchi.